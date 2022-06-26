Batman'da hırsız su sayacını çaldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da bir eve giren hırsız, su sayacını çalarak kayıplara karıştı.
Batman'da bir eve giren hırsız, su sayacını çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, su sayacını yerinden söküp çalarak kayıplara karıştı. Su sayacının yerinden söküldüğünü gören ev sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BATMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa