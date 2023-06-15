Batman'da boru yüklü otomobille tehlikeli yolculuk
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Batman Kozluk karayolunda aşırı boru yükü olan otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman Kozluk karayolunda aşırı boru yükü olan otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil bagaja sığmayan boruları otomobilin üst kısmına koyup tehlikeye davetiye çıkardı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli yolculuk, otomobilin varacağı noktaya kadar devam etti. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa