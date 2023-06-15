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Batman'da boru yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

Batman'da boru yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

3. Sayfa Haberleri

Batman Kozluk karayolunda aşırı boru yükü olan otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman Kozluk karayolunda aşırı boru yükü olan otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil bagaja sığmayan boruları otomobilin üst kısmına koyup tehlikeye davetiye çıkardı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli yolculuk, otomobilin varacağı noktaya kadar devam etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozluk Batman 3. Sayfa Haberler

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