Batman'da 5 yaşındaki çocuk, oynarken kaza sonucu kız kardeşini vurarak öldürdü

Batman'da bir çocuğun babasına ait av tüfeğiyle oynarken kazara vurduğu 2 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BATMAN'da, Y.E.Ç.'nin (5), babasına ait av tüfeğiyle oynarken kazara vurduğu öne sürülen kız kardeşi Damla Ç. (2), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sason ilçesi Yuvalıçay köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Y.E.Ç., evde kapının arkasında asılı duran, babasının av tüfeğini aldı. Y.E.Ç. tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki kız kardeşi Damla'ya isabet etti. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Damla, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damla Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)