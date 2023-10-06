Başkent'te okul çevrelerinde sıkı denetim

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce Pursaklar'da 36 personelin katılımıyla ' Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim' uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Çocuk Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim' uygulaması gerçekleştirildi. Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pursaklar Şehit Binbaşı Daniş Tunalıgil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevrelerinde görev alan 36 personelden oluşan 13 ekip tarafından şüpheli kişiler ve araçlarda arama yapıldı. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. - ANKARA