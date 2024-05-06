Bartın'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Bartın'da motosiklet hırsızı, jandarma ekipleri tarafından çaldığı motosikletle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dırazlar köyünde bir iş yerinin önündeki motosiklet çalındı. Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, plakası bulunmayan motosikleti ve çalanı yakalamak için çalışma başlattı. Detaylı bir inceleme başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, bir şüpheliyi tespit ederek, adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsı ve çaldığı motosikleti ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına alırken, motosikleti sahibine teslim etti. Ekipler şahıs hakkında adli işlemlere başladı. - BARTIN