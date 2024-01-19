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"Bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak" diyerek araç dolandırıcılığı yapan şüpheli kamerada

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"Bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak" diyerek araç dolandırıcılığı yapan şüpheli kamerada Araç dolandırıcılığı çetesine 5 ilde operasyon: 23 gözaltı İstanbul merkezli 5 ilde, araç dolandırıcılarına yönelik 28 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak...

"Bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak" diyerek araç dolandırıcılığı yapan şüpheli kamerada

Araç dolandırıcılığı çetesine 5 ilde operasyon: 23 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 5 ilde, araç dolandırıcılarına yönelik 28 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak" diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde çok sayıda vatandaşın araçlarını satmak isterken dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olması üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla, şüphelilerin alıcı gibi iletişime geçerek noter devir işlemi esnasında "bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak" şeklinde bahanelerle ödemelerini yapmadıkları belirlendi. Araçların ödemesini yapmadan ruhsatı alan şüpheliler, mağdurları parayı ödeyecekleri konusunda oyalarken, satın aldıkları araçları diğer suç örgütü üyelerine devrettikleri tespit edildi. Mağdurların şikayet durumunda araca şerh konulmaması için sonrasında aracı iyi niyetli kişilere satarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Öte yandan aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edilen şahıslarla ilgili yapılan 3 aylık çalışmanın ardından örgüt yapılanması içerisinde hareket eden 29 şüphelinin, 13 eyleminin bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2, Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 araç yediemin otoparkına çektirilirken, 10 araca satılamaz şerhi konuldu. Adreslerde yapılana aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 65 adet mermi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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