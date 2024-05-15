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Bandırma'da 102 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bekçilerin durumundan şüphelenerek üzerini aradığı şahıstan tam 102 adet uyuşturucu hap çıktı. Şahıs ayrıca ruhsatsız tabanca ve fişekle birlikte ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bekçilerin durumundan şüphelenerek üzerini aradığı şahıstan tam 102 adet uyuşturucu hap çıktı.

Bandırma, 100. Yıl Mahallesi'nde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'n bağlı bekçiler tarafından durumundan şüphelenilen Ş.E. (23) isimli şahsa üst araması yapıldı. Ş.E.'nin üzerinden tam 102 adet uyuşturucu hap çıktı. Şahsın üzerinden ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.E. cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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