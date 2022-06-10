Balıkesir'den 250 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızları Nazilli polisi yakaladı - Haberler

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Balıkesir'den 250 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızları Nazilli polisi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'den 250 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızları Nazilli polisi yakaladı

Balıkesir'de yeni evli çiftin evinden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 hırsız, Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla gözaltına alındı.

Balıkesir'de yeni evli çiftin evinden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 hırsız, Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 8 Haziran günü Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evlenen bir çiftin evine girerek piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan altın ve mücevherlerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma çerçevesinde şüpheli şahısların şehir dışına kaçtıkları belirlendi. İsimlerinin B.U., T.B. ve E.U. olduğu tespit edilen şüphelilerin kılık değiştirerek otobüsle Nazilli'ye geldiği bilgisini edinen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelileri bulunduğu otobüsü takibe alan ekipler, otobüsü karayolu üzerine durdurdu. Otobüs içerisindeki 3 şüphelinin bagajlarında yapılan aramada Balıkesirli çiftin evinden çaldıkları altın ve mücevherleri ele geçirdi. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında daha önce çeşitli tarihlerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları da tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Nazilli 3. Sayfa Haberler

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