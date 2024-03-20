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Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

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Balıkesir'de jandarma ekipleri 3 ilçede uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 bin sentetik uyuşturucu hap ve çok sayıda silah ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari yapılan çalışmalar neticesinde merkez Karesi, Altıeylül ilçeleri ve Burhaniye ilçesinde operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet adresi ve bir araca yönelik yapılan operasyon sonucunda; 10 bin 288 adet sentetik uyuşturucu hap, 49 adet ecstasy uyuşturucu hap, bir tabanca, bir av tüfeği, bir tabanca şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 cep telefonu ve suçtan elde edilen 12 bin TL para ele geçirildi. Operasyonlarda olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir'de asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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