Balıkesir'de trafik ekipleri ve BOSDER sürücülere bilinçlendirme çalışması yaptı

Balıkesir'de trafik ekipleri ve Balıkesir Otomobil Sporları Derneği (BOSDER) trafikte emniyet kemeri kullanımı ve alkolsüz araç kullanma konusunda sürücülere bilinçlerdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Balıkesir Otomobil Sporları Derneği (BOSDER) tarafından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Balıkesir İstasyon Meydanında 300 araç ve sürücüsüne emniyet kemeri kullanımının önemi ve alkollü araç kullanmama konularıyla alakalı bilgilendirme ve bilinçlendirici broşür dağıtımı dağıtımı gerçekleştirdi. - BALIKESİR