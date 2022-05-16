Balıkesir'de tır şarampole uçtu: 1 ölü - Haberler

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Balıkesir'de tır şarampole uçtu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de tır şarampole uçtu: 1 ölü

Balıkesir'de Susurluk-İzmir karayolunun Şamlı kavşağında meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan tırın şoförü hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de Susurluk- İzmir karayolunun Şamlı kavşağında meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan tırın şoförü hayatını kaybetti.

Susurluk yönünden Balıkesir istikametine gelen S.D. yönetimindeki 34 ETS 831 plakalı tır, Şamlı yol kavşağında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Karesi ve Merkez ekipleri ve 112 Sağlık ekibi devrilen tırın içinden şoför S.D.'nin cansız bedenine ulaştılar. Tek taraflı kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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