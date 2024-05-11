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Balıkesir'de kurye bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

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Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan kurye, merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada bilinmeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden kuryenin cenazesi morga kaldırıldı. Şüpheli saldırgan ve babası gözaltına alındı.

Balıkesir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan A.E.A. (20), merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan A.E.A., olay yerinde hayatını kaybetti. A.E.A.'nın cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. A.E.A.'nın ailesinin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ö. ve babası O.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ustaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkartan üniversite öğrencimiz A.E.A.'nın hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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