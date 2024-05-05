Balıkesir'de Kasten Adam Yaralama ve Silah Ticareti Suçlarından 5 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri kasten adam yaralama ve silah ticareti suçlarından 5 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Sındırgı ilçesinde kasten yaralama, cebir, tehdit ve silah ticareti yapma suçlarına karıştıkları yönünde bilgi edindikleri şahıslara yönelik operasyon başlattı. Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla 5 şüpheli şahsın Balıkesir merkez ve Sındırgı ilçesinde bulunan adreslerine yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda M.C. (37), M.U. (55), R.Ç. (29), Y.Ç. (33) ve H.K. (42) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 3 tabanca, 133 adet tabanca fişeği ve 6 adet uyuşturucu sentetik hap ve dijital materyaller ele geçirildi. - BALIKESİR