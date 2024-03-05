Balıkesir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı
Balıkesir polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Balıkesir polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlıyı Karesi ve Altıeylül ilçesinde yakaladı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi. - BALIKESİR