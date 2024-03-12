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Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-24' Operasyonunda 139 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: " İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İstanbul Futbol Elazığ Spor Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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