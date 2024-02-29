Bafra'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde E.S. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 7,32 gram metamfetamin, 1,89 gram skunk, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN