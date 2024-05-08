Bafra'da hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan E.D. (24), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN