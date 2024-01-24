Üye Girişi
Haberler

Baba, Oğlunun Bıçaklanmasının Ardından Adalet İstiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Alperen Vatandaş'ın babası Abdulmecit Vatandaş, oğlunun bıçaklanmasının ardından suçluların cezasız kalmamasını istedi. Baba Vatandaş, insan canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde akranları tarafından bıçaklanan ve halen hastanede tedavisi devam eden Alperen Vatandaş'ın babası Abdulmecit Vatandaş, suçluların cezasız kalmamasını istedi. Baba Vatandaş, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Suçlular da cezasını bulmalı" dedi.

Geçtiğimiz hafta Erzurum'un Aziziye ilçesinde karne günü lise öğrenciler arasında kavga çıkmış ve kavgada Alperen Vatandaş kasığından bıçaklanarak yaralanmıştı. Baba Abdulmecit Vatandaş, yetkililere seslenerek benzeri olayların tekrarlanmamasını ve suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Erzurum'da karnelerini aldıktan sonra iki grup lise öğrencisi arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel bir çatışmaya dönüşmüştü. Omuz atma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 11'inci sınıf öğrencisi Alperen Vatandaş kasığından bıçaklandı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Vatandaş olay sonrası aşırı kan kaybı yaşadı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda hayati tehlikeyi atlattı ve halen tedavisi sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek Alperen Vatandaş'ı bıçaklayıp kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki L.K. ve iki arkadaşını kısa süre içinde yakaladı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba Abdulmecit Vatandaş, çocuğunun bir an önce iyileşip hastaneden çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililer bu anlamda ciddi önlemleri almalı. Suçlular da cezasını bulmalı. Benim çocuğumun hiçbir suçu günahı yokken bu hale geldi" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aziziye Erzurum kavga Baba Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title