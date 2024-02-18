Aydın'ın Köşk ilçesinde adli olay kapsamında 1 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde adli olay kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığınca, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde adli olay kapsamında V.S. isimli bir şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde, işyerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 500 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN