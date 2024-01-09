Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yağış nedeniyle minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsteki iki kişi yaralandı.
Kaza Yeniköy Mahallesi girişinde öğlen saatlerinde meydana geldi. 09 M 6060 plakalı Bıyıklı-Bağarası seferini yapan yolcu minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü A.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN