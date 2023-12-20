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Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında 2 ev küle döndü

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki diğer eve de sıçrarken, olayda 2 ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın, Palamutçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki diğer eve de sıçrarken, olayda 2 ev tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, Palamutçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'ye ait müstakil ahşap evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahipleri kendilerini dışarı atarak komşularından yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta olan mahalledeki alevlere, ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevler M.Y.'nin evinin bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ilgili ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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