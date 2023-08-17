Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan kişi sağlıklı bir şekilde bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde rahatsızlık geçiren bir kişi kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda kayıp şahıs sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan 1 kişi jandarma tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu.

Olay, Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı bulan G.B. isimli bir kişi, 16 Ağustos günü sabah erkenden evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Endişelenen ailesi durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kayıp şahıs yapılan araştırma ve arama sonucunda 17 Ağustos günü Çine ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi. - AYDIN