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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, kaçan sürücü aranıyor

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, olay yerinden kaçan bir araç sürücüsü ise her yerde aranıyor.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzeri Kadın Doğum Hastanesi Kavşağı'nda saat 21: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 35 BTT 348 plakalı ticari araç, ışıklarda bekleyen 09 S 5460 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bulunan 09 ACK 84 plakalı bir diğer otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 09 S 5460 plakalı aracın sürücüsü M.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen 35 BTT 348 plakalı ticari aracın sürücü E.B.'nin ise kaza sonrasında kayıplara karıştığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için ekipler çalışma başlatırken, kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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