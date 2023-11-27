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Aydın'da Zeytinyağı Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

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Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerin bahçesinden zeytinyağı hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kovalamaca sonucu durdurdu. Araçtaki 255 kilogram zeytinyağına el konuldu. Gözaltına alınan T.S, E.C.İ ve O.A sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların Muğla'da da zeytinyağı hırsızlığı suçuna karıştığı tespit edildi.

Aydın'da zeytinyağı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerin bahçesinden zeytinyağı hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kovalamaca sonucu durdurdu. Araçtaki 255 kilogram zeytinyağına el konuldu.

Gözaltına alınan T.S, E.C.İ ve O.A sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların Muğla'da da zeytinyağı hırsızlığı suçuna karıştığı tespit edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Aydın Çine Tutuklama Hırsızlık Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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