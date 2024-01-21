Aydın'da Zeytin Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 300 kilo zeytin çalan ve haklarında birçok suç kaydı bulunan 4 şüpheli, aynı gün jandarma ekiplerince Germencik yolu üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Böcek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın zeytin bahçesinden yaklaşık 300 kilogram zeytin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucunda hırsızlık olayının B.İ., C.Y., C.Y. ve S.S. isimli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca yapılan sorgulamada B.İ.'nin hırsızlıktan 3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1 suç kaydı olduğu, C.Y.'nin mala zarar verme suçundan 2, kasten yangın çıkarma suçundan 1, konut dokunulmazlığı suçundan 1, hırsızlık suçundan 1 suç kaydı olduğu, C.Y.'nin uyuşturucu kullanmaktan 2, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1, hırsızlıktan 3, kasten yaralamadan 2, konut dokunulmazlığından 1 suç kaydı olduğu, S.S.'nin ise zirai mahsul hırsızlığından 1 suç kaydı olduğu tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısları aynı gün Aydın-Germencik yolu üzerinde kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada şahısların yanında bulunan yaklaşık 40 kilogram zeytin, bahçe sahibine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN