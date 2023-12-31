Aydın'da Yeni Yıl Tedbirleri: 342 Ekip ve 2 Bin 326 Polis Görev Yapacak

Aydın genelinde yeni yıl tedbirleri çerçevesinde toplam 342 ekip ve 2 bin 326 polis görev yapacak.

Aydın'da vatandaşın yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girmesi, genel güvenliğin sağlanması hedefiyle tedbirler alındı. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak, terör örgütlerinin yılbaşının getirdiği hareketlilikten yararlanarak ülkenin istikrarını bozmaya yönelik girişimlerine engel olmak amacıyla Aydın il merkezi ve ilçelerinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 342 ekip ve 2 bin 326 personel görev yapacak. Aydınlıların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için kesintisiz olarak görev yapılacakken, vatandaşlar da herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunabilecekler. 112 İhbar Hattı'na yapılacak her bir bildirim ve şikayet ise itina ile takip edilerek değerlendirilecek. - AYDIN