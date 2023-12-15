Üye Girişi
Haberler

Aydın'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli yasadışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda suçta kullanılan bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli yasadışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, bir süredir yaptığı çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Kıbrıs bağlantılı olarak sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca şahısların hesaplarından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Nazilli Aydın Haberler

Bakmadan Geçme

Başıboş köpekler için düzenleme yapılacak mı, düzenleme ne zaman olacak? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklenti nedir? Göğüs kası kopması iyileşmesi kaç hafta sürer, uzun sürer mi? 15-16 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 15 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 15 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? Bu akşam oynanacak maçlar! 15 Aralık bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçı var mı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 15 Aralık Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 15 Aralık Yalı Çapkını 50. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title