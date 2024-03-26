Üye Girişi
Haberler

Aydın'da yapılan çalışmalarda 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadelelerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler'de suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 18-24 Mart tarihlerinde özellikle drone destekli çalışmalar gerçekleştirdi. Son 1 haftada vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alışveriş merkezlerinde, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar neticesinde 15 bin 233 şahıs sorgulandı, 25 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 7bin 610 araç sorgulanırken, 1 adet hacizli yakalamalı araç ele geçirildi.

Denetimler çerçevesinde ekipler, 1 haftada 393 olaya müdahale etti. Yapılan uygulamalarda 4 şahıstan bin 979 adet uyuşturucu hap, 2 şahıstan ise 2 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle 4 bin 287 aracın da sorgusu yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Efeler Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title