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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahısların Test Sonucu Pozitif Çıktı

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Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 5 şüpheli durduruldu. Çelişkili beyanda bulunan ve şüpheli tavırlar sergileyen H.A., E.K., M.D.K., M.Ç. ve U.A. isimliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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