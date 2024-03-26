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Aydın'da Son Bir Haftada 15 Bin 398 Şahsın Sorgusu Yapıldı

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Aydın'da son bir hafta içerisinde polis tarafından yapılan çalışmalarda 15 bin 398 şahsın sorgusu yapıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirliklerince son bir hafta içerisinde, 15 bin 398 şahıs sorgulanırken, 235 şahıs yakalandı, 83 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda, 18 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 3 adet silah ele geçirildi. 2024 yılı içerisinde toplam, 1801 şahıs yakalandı, 870 şahıs ise tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Emniyet Müdürlüğü Aydın Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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