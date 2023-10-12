Aydın'da otomobilde uyuşturucu bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 185 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan iki aparat ele geçirildi.

Sürücü H.K. gözaltına alındı.