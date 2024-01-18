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Aydın'da Narkogüç-44 Operasyonunda 33 Sokak Satıcısı Yakalandı

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Aydın'da gerçekleştirilen Narkogüç-44 operasyonunda jandarma ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 33 sokak satıcısı da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 741 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Aydın'da jandarma ekipleri Narkogüç-44 operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 33 sokak satıcısını da yakaladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de Narkogüç-44 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

Öte yandan Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

"33 sokak satıcısı yakalandı"

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Narkogüç44 operasyonunda muhtelif miktarda metamfetamin, esrar ve skunk ele geçirilirken, 33 sokak satıcısının yakalandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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