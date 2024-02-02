Aydın'da Kaybolan 6 Büyükbaş Hayvan Kısa Sürede Bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde otladıkları sırada kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu.

Olay, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede otlayan 6 büyükbaş hayvan kayboldu. Hayvanlarının kaybolduğunu fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı araştırma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda kayıp hayvanlar, bir saat içerisinde Dağkaraağaç Mahallesi arazi kesiminde bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN