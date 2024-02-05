Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 115 Bin 320 Adet Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 97 bin 320 adet içi doldurulmuş, 18 bin adet de boş olmak üzere toplamda 115 bin 320 adet makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen F.G. isimli şüpheli şahsın işyerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 97 bin 320 adeti içi tütün doldurulmuş, 18 bin 000 adeti de boş olmak üzere toplamda 115 bin 320 adet makaron, 346 paket birer kilogram ağırlığında sahte bandrollü tütün, 19 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs F.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN