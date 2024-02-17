Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriyeler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen devriyeler esnasında Kuşadası ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan O.F. ve M.G. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kuşadası ve Germencik ilçelerinde yakalanan O.F., M.G., S.A. ve M.A. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdürdüğü öğrenildi. - AYDIN