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Aydın'da hapis cezası bulunan 2 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. isimli şahıs Söke ilçesinde yakalandı. Ayrıca Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada da 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö. de isimli şahıs Germencik ilçesinde yakalandı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

JASAT Aydın Söke Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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