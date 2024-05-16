Aydın'da Göçmen Kaçakçılığından Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığından aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranan şahıslara yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Didim Akköy Mahallesi'nde Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. (2 ayrı dosyadan toplam 8 yıl) ve H.Ş.(4 yıl) isimli şahıslar yakalandı. Hükümlüler adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN