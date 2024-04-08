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Aydın'da düzensiz göçmen çalıştıran işletmeye yüksek para cezası

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bu kapsamda 4 bin 466 şahıs sorgusu yapılarak 41 düzensiz göçmene işlem yapıldı. Düzensiz göçmenler idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kuşadası, Köşk, Söke ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de yakalanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Öte yandan Efeler ilçesinde 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Efeler Göçmen Aydın Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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