Aydın'da çalınan kamyonet şüpheliyle birlikte yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde park halinde çalınan kamyonet, jandarma ekiplerinin araştırması sonucu Muğla'nın Yatağan ilçesinde şüpheliyle birlikte yakalandı.

Olay, Çine ilçesi Kuruköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait evinin önünde park halinde bulunan kapalı kasa ticari kamyonet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aracının çalındığı fark eden vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla koordineli çalışma başlattı. İlgili kurumlara konu hakkında bilgi verilirken, olay yeri, çevresinde ve kamyonetin geçebileceği güzergahlarda yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili H.T. isimli şüpheli şahıs tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma sonucu Muğla'nın Yatağan ilçesi Şahinler Mahallesi'nde şüpheli H.T., çalıntı araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN