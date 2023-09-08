Aydın'da 4 Bin 277 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ve Çine ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplamda 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda Kuyucak ilçesinde 4 bin 260 kök Hint keneviri, Çine ilçesinde ise 17 kök Hint keneviri bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.