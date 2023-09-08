Aydın'da 4 Bin 277 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Aydın'ın Kuyucak ve Çine ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplamda 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda Kuyucak ilçesinde 4 bin 260 kök Hint keneviri, Çine ilçesinde ise 17 kök Hint keneviri bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuyucak ve Çine ilçelerinde 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinde bulunan İ.Ö'nün, Kuyucak ilçesine bağlı Aksaz Mahallesi'ndeki Dumlu Yaylası'nda bulunan arazisinde arama yaptı.
Arazide 4 bin 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Çine ilçesine bağlı Yolboyu mevkisinde de 17 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli E.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa