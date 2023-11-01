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Aydın Adliyesindeki Kavgada 1 Kişi Yaralandı, 9 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı ve olaya karışan 9 kişi gözaltına alındı. Aynı adliyede görülen bir dava sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralanan kişiye adliyede sağlık ekipleri müdahale etti.