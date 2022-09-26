Aydın 3. sayfa haberleri: Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın haberler... Aydın'ın Didim ilçesinde de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 92 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Aydın'ın Didim ilçesinde de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 92 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 92 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenler ile olaya karıştıkları iddiasıyla 3 organizatör yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

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