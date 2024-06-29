Paralarını alamayan işçiler, inşaatın malzemelerini aşağı attı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa semtindemaaşlarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri çalıştıkları inşaatın en üst katına çıkarak malzemeleri aşağı attı.

ÇALIŞMAYI DURDURUP YETKİLİLERE SESLENDİLER

Cendere caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışan işçiler iddiaya göre uzun süredir maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaat çalışmasını durduran işçiler, inşaat yetkililerine seslenerek maaşlarının ödenmesini talep etti.

MALZEMELERİ AŞAĞI ATTILAR

İnşaat yetkililerinden bir çözüm bulamayan işçiler daha sonra inşaatın en üst katına çıkarak maaşlarını alana kadar inmeyeceklerini belirtti. Bir süre sonra işçiler en üst kattan bulunan inşaat malzemelerini aşağı attı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eylem yapan işçileri gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin gerçekleştirdiği eylem vatandaşlar ve inşaattaki diğer işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.