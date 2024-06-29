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Paralarını alamayan işçiler, inşaatın malzemelerini aşağı attı

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İstanbul Sarıyer'deki lüks bir inşaatın yapımında çalışan işçiler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaatın en üst katına çıkan işçiler malzemeleri aşağı attı. İnşaata gelen polis ekipleri, işçileri gözaltına aldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa semtindemaaşlarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri çalıştıkları inşaatın en üst katına çıkarak malzemeleri aşağı attı.

ÇALIŞMAYI DURDURUP YETKİLİLERE SESLENDİLER

Cendere caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışan işçiler iddiaya göre uzun süredir maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaat çalışmasını durduran işçiler, inşaat yetkililerine seslenerek maaşlarının ödenmesini talep etti.

Paralarını alamayan işçiler, inşaatın malzemelerini aşağı attı

MALZEMELERİ AŞAĞI ATTILAR

İnşaat yetkililerinden bir çözüm bulamayan işçiler daha sonra inşaatın en üst katına çıkarak maaşlarını alana kadar inmeyeceklerini belirtti. Bir süre sonra işçiler en üst kattan bulunan inşaat malzemelerini aşağı attı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eylem yapan işçileri gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin gerçekleştirdiği eylem vatandaşlar ve inşaattaki diğer işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Paralarını alamayan işçiler, inşaatın malzemelerini aşağı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Sarıyer 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Rıdvan Polat:

İşçinin parasını vermeyen patronları niye içeriye atmıyorsunuz zavallı işçiler emeğinin karşılığını istiyor gayet normal

45
1
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Mehmet Mutlu:

işçinin teri kurumadan hakkını verin di ya ne rezillik ya

31
0
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Ahmet AKGÜL:

Hani çok katlı yapı artık olmayacak tı!!? Olacaksa neden kentsel dönüşümlerde verilmiyor millete daha küçük evler düşüyor!! İşçileri tebrik ediyorum, hakkını aramayan dilsiz şeytandır.

0
0
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