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Ayağı kırılan kediyi, kadın trafikçilerin dikkati kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Ayağı kırılan kediyi, kadın trafikçilerin dikkati kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye halindeki kadın trafik polislerinin dikkati, ayağı kırılan ve yol kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye halindeki kadın trafik polislerinin dikkati, ayağı kırılan ve yol kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye halinde bulunan kadın trafik polisleri yol kenarında bir kedinin bitkin halde olduğunu gördü. Kediyi kontrol etmek için yaklaşan ekipler, kedinin mazgala sıkıştığını düşünerek durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgedeki vatandaşlar da getirdiği yiyecekler ile kediyi beslemeye çalıştı. Etrafındaki kalabalıktan korkan kedi, bir anda bulunduğu yerden kaçmaya çalıştı. Uzaklaşmaya çalışan kedinin mazgala sıkışmadığı arka ayaklarında kırık olduğu fark edildi. Bölgede önlem alan trafik ekipleri, kedinin ayağının kırık olduğunu fark etmesi üzerine, olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, kediyi alarak tedavi edilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kadın trafikçilerin duyarlı davranışı vatandaşların takdirini topladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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