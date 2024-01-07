Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı
İSTANBUL Avcılar E-5'te İETT otobüsü orta refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı
İSTANBUL Avcılar E-5'te İETT otobüsü orta refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.