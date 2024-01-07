Arnavutköy'de Yaşlı Adam Tacize Uğradı

Arnavutköy'de bir kadın, fırından ekmek aldıktan sonra evine giden yaşlı adamı taciz ederek, parasını çalmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında ekmek almak için evinden çıkan 82 yaşındaki Hasan Sel fırından ekmek aldıktan sonra evine dönerken, yolda kendisini takip eden bir kadının tacizine uğradı. Sokak boyu bir iki kere yaşlı adamı sıkıştıran kadın elini cebine de atarak paralarını almaya çalıştı. Binasına gireceği esnada tekrar yaşlı adama yaklaşan kadın, taciz ettiği esnada elini adamın cebine atarak paralarını çalmaya çalıştı. Hasan Sel ise kadını iterek hızla binaya girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Uyanmasam komple soyacaktı beni"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hasan Sel, "Benim peşime takıldı ve sıkıştırdı o esnada da diğer evleri gözetliyor bakan var mı diye. Ben tam eve girerken beni elleyerek, diğer ellerini cebime soktu. Ben ekmek almaya gitmiştim oradan dönüyordum beni takip etti peşime takıldı. Köşeye sıkıştırmaya çalışıyor hem de çevreyi gözetliyor ben durmadım buraya kadar geldim eve çıkarken tekrar beni sıkıştırdı. Para çalmaya çalışıyor ben ilk defa gördüm bu olay başıma geldi. Ben para çalacağını anlayınca onu ittim uzaklaştım. Beni bırakmıyordu, itekleyerek kaçtım. Ellerini cebime sokarak para almaya çalışıyordu ben anladım. Uyanmasam beni komple soyacak burada" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL