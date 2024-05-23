Arnavutköy'de Sokak Köpekleri Kediye Saldırdı

Arnavutköy'de grup halinde dolaşan sokak köpekleri, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde sokakta grup halinde dolaşan köpekler, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, o esnada sokakta herhangi bir insanın olmaması daha büyük bir faciayı önledi. - İSTANBUL