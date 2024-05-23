Arnavutköy'de Sokak Köpekleri Kediye Saldırdı
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde grup halinde dolaşan sokak köpekleri, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Arnavutköy'de grup halinde dolaşan sokak köpekleri, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde sokakta grup halinde dolaşan köpekler, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, o esnada sokakta herhangi bir insanın olmaması daha büyük bir faciayı önledi. - İSTANBUL