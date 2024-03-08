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Arnavutköy'de Firari Suçlu Yakalandı

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Arnavutköy'de 6 suçtan aranması bulunan firari, evinde yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Zanlı ve suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de 6 suçtan aranması bulunan firari, evine yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ve beraberindeki suç ortağı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, gasp gibi 6 suçtan aranması bulunan M.K. isimli şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin yaptığı operasyonda M.K. ve beraberindeki S.Y. isimli 2 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin operasyon yaptığı evdeki aramalarda 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 23 bin TL nakit para ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arnavutköy 3.Sayfa Güncel Haberler

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