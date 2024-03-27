Arifiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Arifiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 949 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet kasatura, 1 adeta balta, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 85 lira ele geçirildi. - SAKARYA