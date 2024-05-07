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Ardahan'da Suların Yükselmesiyle Mahsur Kalan 2 Vatandaş Kurtarıldı

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Ardahan'da hayvanlarını otlatırken suların aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardahan'da hayvanlarını otlatırken suların aniden yükselmesiyle mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ardahan ovasında meydana geldi. Ovada hayvanlarını otlatırken suların aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 vatandaş durumu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirdi. AFAD ekipleri, 2 ekip 2 araç 1 bot ile olay yerine intikal etti.

AFAD ekipleri, bölgeye botla giderek, adı açıklanmayan 2 kişiyi kurtardı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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